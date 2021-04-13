В Татарстане за сутки вакцинацию от коронавируса прошли 3 823 человека
В Татарстане за сутки вакцинацию от коронавируса прошли 3 823 человека, собщили в республиканском оперштабе.
Всего на сегодняшний день прививку сделали 178 416 татарстанцев, 105 547 из которых получили второй компонент препарата.
Напомним, Минздрав России планирует включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок, что приравняет инфекцию к кори, столбняку и гепатиту, то есть сделает прививку обязательной для граждан социально значимых профессий — педагогов и медиков.
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