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В Татарстане за сутки вакцинацию от коронавируса прошли 3 823 человека

11:32, 13.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки вакцинацию от коронавируса прошли 3 823 человека
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за сутки вакцинацию от коронавируса прошли 3 823 человека, собщили в республиканском оперштабе.

Всего на сегодняшний день прививку сделали 178 416 татарстанцев, 105 547 из которых получили второй компонент препарата.

Напомним, Минздрав России планирует включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок, что приравняет инфекцию к кори, столбняку и гепатиту, то есть сделает прививку обязательной для граждан социально значимых профессий — педагогов и медиков.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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