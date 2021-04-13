В Москве вакцинацию от COVID-19 начали проводить на дому

Фото: Максим Платонов

Пройти вакцинацию от коронавируса на дому могут те москвичи, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Об этом сообщила ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении», — заявила Ракова.

Она отметила, что таких жителей в столице РФ порядка 120 тыс. человек. Все медицинские бригады будут оснащены средствами индивидуальной защиты и специальным оборудованием, с помощь которого можно перевозить вакцину.

Ранее в Казани 92-летняя пенсионерка Зинаида Бодрягина получила вторую часть прививки от COVID-19 вакциной «Спутник V». «Чувствую себя отлично. Считаю, что бояться каких-то осложнений после прививок не стоит. Это все легко проходит», — рассказала она.



Алексей Нечаев