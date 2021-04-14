В Турции ужесточили меры из-за коронавируса

В Турции ужесточают ограничительные меры в связи с ростом новых случаев коронавируса в стране в первые 2 недели священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

В первые 2 недели Рамадана запрещается междугороднее сообщение, вновь вводятся ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет. Также увеличивается продолжительность комендантского часа. Теперь он будет действовать с 19.00 (ранее с 21.00) до 5.00, комендантский час по выходным сохраняется с 19.00 пятницы по 5.00 понедельника. Рестораны работают в режиме доставки и навынос, пишет «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

По данным на 13 апреля, в стране зарегистрировали 59 187 случаев COVID-19. Всего в республике выявили 3,96 млн случаев.

Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о приостановке Россией авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. По данным АТОР, туры в Турцию на период с 15 апреля по 31 мая забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн или 32 млрд рублей. В Кремле уточнили, что решение о приостановке авиасообщения связано исключительно с тревожной эпидемиологической ситуацией.



Татьяна Леухина