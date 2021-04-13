МЧС: угрозы подтопления деревни Сикия в Муслюмовском районе Татарстана нет

Угрозы подтопления деревни Сикия в Муслюмовском районе Татарстана нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

О затоплении села сообщили пользователи соцсетей. На фото были видны полузатопленные строения.

На место выехала оперативная группа, которая выяснила, что местный житель на берегу местного пруда в 1 км от населенного пункта незаконно построил 2 нежилых строения, которые использовал в летнее время.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Под жилую застройку данные земли отданы не были, отметили в МЧС, а их собственник умер.

