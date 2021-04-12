В МЧС Татарстана объяснили причину затопления поселка Тургай

Подъем воды и дальнейшее затопление коттеджного поселка Тургай под Казанью связаны с затором льда и мусора, который выдавило на мост, и маленьким диаметром водопропускной трубы. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Сейчас на месте работает оперативная группа Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона, председатель КЧС и ОПБ Зеленодольского района. Затор разбирают трактор, погрузчик и экскаватор. В ведомстве уточняют количество подтопленных придомовых территорий.

Заместитель начальника Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона сообщил, что после расчистки вода стала заметно уходить. Уровень воды уже понизился на 10 см.

Сегодня вечером о затоплении в поселке Тургай сообщили в соцсетях.