В Татарстане затопило деревню Сикия

Деревню Сикия в Муслюмовском районе Татарстана затопило, видео опубликовано в одном из казанских сообществ в Instagram.



На кадрах видно, что вода поднялась до окон, а где-то и выше. «Беседка под водой, баня накренилась», — комментируют авторы видео.

Днем ранее в поселке Тургай Лаишевского района Татарстана под затопление попали 20 придомовых территорий. Сегодня для увеличения пропуска воды в районе въезда в поселок очистили три пропускные трубы и прокопали две обводные траншеи.

Маргарита Головатенко