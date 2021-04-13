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В Татарстане затопило деревню Сикия

08:40, 13.04.2021
В Татарстане затопило деревню Сикия

Деревню Сикия в Муслюмовском районе Татарстана затопило, видео опубликовано в одном из казанских сообществ в Instagram.

На кадрах видно, что вода поднялась до окон, а где-то и выше. «Беседка под водой, баня накренилась», — комментируют авторы видео.

Днем ранее в поселке Тургай Лаишевского района Татарстана под затопление попали 20 придомовых территорий. Сегодня для увеличения пропуска воды в районе въезда в поселок очистили три пропускные трубы и прокопали две обводные траншеи.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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