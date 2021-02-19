В ДУМ Татарстана предупредили о распространении ложных сообщений о книге, изданной управлением

В ДУМ Татарстана предупредили мусульман о распространении в социальных сетях и мессенджерах ложных сообщений, которые дискредитируют труд «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», изданный управлением. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Не имея достаточных знаний о Шариате, сочинители сообщений вводят в заблуждение читателей, в особенности мусульман, и обвиняют авторов издания в призыве к великому греху — ширку», — говорится в сообщении на сайте организации.

Текст сноски к пятому аяту суры «ан-Назиʼат» в татарской версии перевода смыслов Благородного Куръана «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» были взяты из авторитетных трудов, написанных признанными исламскими богословами прошлого. Отмечается, что авторы ничего не говорили в этом фрагменте текста про себя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В первой части, где речь идет о душах благочестивых рабов (аулия) Аллаха, взята из авторитетных толкований Куръана прошлого — тафсира аль-Байдави с хашия Шихаба к нему, а также тафсира имама Фахруддина ар-Рази. В тафсире имама, толкователя Куръана, Насыруддина Абдуллаха аль-Байдави (ум. в 685 г. х.) в толковании к этому аяту говорится: «Клятвы, упоминаемые в предыдущих четырех аятах, могут относиться также к благочестивым душам, которые покидают тела быстро, как будто ими выстрелили из лука. И они с радостью возносятся в миры малякут, там они плавают, мгновенно достигая благородных мест и благодаря своим достоинствам и силе, становятся «мудаббират» — выполняющими особые поручения [Всевышнего Аллаха]» («Тафсир аль-Байдави», т.6, стр. 282, изд. Дар ихья турас аль-араби).

Во второй части сноски говорится «Поэтому было сказано: «Если столкнетесь с какими-либо трудностями, то просите помощи у обитателей могил», также приводится в авторитетных трудах исламских богословов. В ДУМ РТ привели вариант, который приводится в комментарии имама Мулы Али аль-Кари (ум в 1014 г.х.) к сборнику хадисов «Муснад» имама Абу Ханифы (Дар аль-кутуб аль-ильмийя, с. 227): «Когда вы отчаетесь в делах, ищите/просите помощи у обитателей могил». Смысл этих слов: «Идите на кладбище, задумайтесь о смерти, и через мысли о смерти кайтесь в своих грехах».

В ДУМ Татарстана отметили, что смысл текста становится понятен при восстановлении контекста, в котором его приводят ученые. К мусульманам обратились с просьбой быть внимательнее и не доверять анонимным сообщениям, порочащим труд авторов издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә».

В ноябре Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) предостерегло верующих от чтения и хранения запрещенной литературы. Мусульман попросили проверить домашние библиотеки на предмет содержания в них литературы, признанной экстремистской, и в случае нахождения избавиться от нее.