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Камиль Самигуллин ответил председателю ДУМ России

18:55, 08.04.2021 2
Камиль Самигуллин ответил председателю ДУМ России
Фото: wikipedia.org

На критику председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина дал ответ глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Хочу лишь пожелать ему здоровья и весеннего настроения», — сообщил Самигуллин.

Ранее Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия в неграмотности и в том, что в своем служении он не опирается «на традицию, духовное и научное богатство татарского народа — признанное и изучаемое во всем мире», а делает ставку «на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбула».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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