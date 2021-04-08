Камиль Самигуллин ответил председателю ДУМ России
На критику председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина дал ответ глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Хочу лишь пожелать ему здоровья и весеннего настроения», — сообщил Самигуллин.
Ранее Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия в неграмотности и в том, что в своем служении он не опирается «на традицию, духовное и научное богатство татарского народа — признанное и изучаемое во всем мире», а делает ставку «на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбула».
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