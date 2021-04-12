Главное о коронавирусе на 12 апреля: спрей от COVID-19, в Грузии — новая волна заболевания

Фото: Максим Платонов

Всех сотрудников общепита в Татарстане планируют привить

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 12 апреля в республике зафиксировали 19 834 случая COVID-19. Коронавирус унес жизни 438 татарстанцев.

В Татарстане зарегистрировали три случая смерти от COVID-19. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчина 1936 года рождения и женщины 1936-го и 1940-го.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова сообщила о планах по массовой вакцинации сотрудников заведений общепита. Таким образом, бизнес рассчитывает найти компромисс с властями для дальнейшей отмены введенных из-за COVID-19 ограничений.

Фото: Максим Платонов

В российской армии полностью привились более 400 тыс. человек

За последние сутки в России выявили 8 320 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 656 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 649 710 человек, а выздоровевших — до 4 272 165.



За сутки болезнь унесла жизни 277 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 103 263 человека.

Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции «МИР-19». Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным методом.

Новых случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,01%) — в Республике Алтай и Туве, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что самым сложным для нее во время пандемии был апрель 2020 года: она не предполагала, что в России удастся так быстро развернуть 300 тысяч коек для больных.

Фото: kremlin.ru

Россия по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса опережает страны Европы и США, пишет New York Times. С апреля по декабрь 2020 года в России избыточная смертность составила 362 тысячи 302 человека, ссылается издание на данные Росстата. При этом от коронавируса в России, по официальным данным, за указанный период умерли лишь 57 тысяч 2 человека. Показатель избыточной смертности для РФ — 28%.

Более 400 тысяч человек в Вооруженных силах России полностью прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа с применением двух компонентов вакцины, при этом первый компонент получили свыше 530 тысяч человек. Как сообщили в военном ведомстве, на данный момент первым компонентом были вакцинированы 531 758 человек. Среди них 41% являются военнослужащими, а 59% — курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций.

Тюменский обсервационный госпиталь «Градостроитель», который первым в России принял граждан РФ и других стран из китайской провинции Хубэй после начала распространения коронавируса, снова перепрофилировали в санаторий, сообщил региональный оперативный штаб.

Фото: kremlin.ru

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Почти половина жителей Чехии готовы привиться вакциной «Спутник V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 136 056 956 человек, 2 936 768 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 197 872). На второй строчке — Индия (13 527 717), на третьей — Бразилия (13 482 023), на четвертой — Франция (5 119 585). На пятой строчке — Россия (4 589 209, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (562 066). За ними следуют Бразилия (353 137 ), Мексика (209 338), Индия (170 179) и Великобритания (127 331).





Каир рассчитывает на скорое решение Москвы о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Об этом заявил глава МИД арабской республики Самех Шукри. Власти страны готовы приложить максимум усилий для достижения высочайшего уровня безопасности в аэропортах Египта и на самих курортах, а также все необходисые меры для борьбы с распространением коронавируса.

Фото wikipedia.org

Третья волна распространения коронавирусной инфекции началась в Грузии. Об этом в воскресенье сообщил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Главный министр округа Дели Арвинд Кеджривал заявил, что на столицу Индии надвигается четвертая волна коронавируса. Он отметил, что она несет для Индии еще большую опасность, чем предыдущие.

Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств в понедельник в очередной раз обсудит заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Ранее сообщалось, что в ходе прошедшего 1 апреля заседания эксперты запросили у компании Dr Reddy's Laboratories ряд документов перед выдачей одобрения на использование вакцины «Спутник V». В частности, экспертов заинтересовали данные, «относящиеся ко всем параметрам иммуногенности, включая среднюю геометрическую титра для вирус-нейтрализующих антител и гликопротеин-специфических антител SARS-CoV-2 на 42 день» и неслепые данные обо всех серьезных нежелательных явлениях.

Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Максим Платонов

В Чехии провели опрос, согласно результатам которого почти половина жителей готовы привиться вакциной от коронавируса «Спутник V». Исследование проводило местное издание MfDNES, в нем приняла участие тысяча человек в возрасте от 18 до 75 лет. По итогам порядка 47% респондентов отметили, что лучше вакцинироваться пока не зарегистрированным в Чехии «Спутником V», чем длительное время ожидать очереди на европейские вакцины.

Правительство Японии намерено форсировать начавшуюся в понедельник вакцинацию 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Об этом заявил в ходе дебатов в одной из комиссий нижней палаты парламента премьер-министр Ёсихидэ Суга. Премьер сообщил, что в течение года правительство Японии получит примерно 140 млн доз препаратов, которые, как предполагается, дают иммунитет от нового коронавируса.

Республика Корея с понедельника возобновит вакцинацию людей младше 60 лет препаратом британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Подчеркивается, что граждан младше 30 лет не будут прививать указанной вакциной. Такое решение основано на выводах Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что для данной возрастной категории возможные риски, связанные с развитием тромбоза, превышают пользу от вакцинации.

Алексей Нечаев