Главное о коронавирусе на 12 апреля: спрей от COVID-19, в Грузии — новая волна заболевания
Всех сотрудников общепита в Татарстане планируют привить
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 12 апреля в республике зафиксировали 19 834 случая COVID-19. Коронавирус унес жизни 438 татарстанцев.
- В Татарстане зарегистрировали три случая смерти от COVID-19. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчина 1936 года рождения и женщины 1936-го и 1940-го.
- Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова сообщила о планах по массовой вакцинации сотрудников заведений общепита. Таким образом, бизнес рассчитывает найти компромисс с властями для дальнейшей отмены введенных из-за COVID-19 ограничений.
В российской армии полностью привились более 400 тыс. человек
За последние сутки в России выявили 8 320 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 656 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 649 710 человек, а выздоровевших — до 4 272 165.
За сутки болезнь унесла жизни 277 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 103 263 человека.
- Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции «МИР-19». Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным методом.
- Новых случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,01%) — в Республике Алтай и Туве, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что самым сложным для нее во время пандемии был апрель 2020 года: она не предполагала, что в России удастся так быстро развернуть 300 тысяч коек для больных.
- Россия по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса опережает страны Европы и США, пишет New York Times. С апреля по декабрь 2020 года в России избыточная смертность составила 362 тысячи 302 человека, ссылается издание на данные Росстата. При этом от коронавируса в России, по официальным данным, за указанный период умерли лишь 57 тысяч 2 человека. Показатель избыточной смертности для РФ — 28%.
- Более 400 тысяч человек в Вооруженных силах России полностью прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа с применением двух компонентов вакцины, при этом первый компонент получили свыше 530 тысяч человек. Как сообщили в военном ведомстве, на данный момент первым компонентом были вакцинированы 531 758 человек. Среди них 41% являются военнослужащими, а 59% — курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций.
- Тюменский обсервационный госпиталь «Градостроитель», который первым в России принял граждан РФ и других стран из китайской провинции Хубэй после начала распространения коронавируса, снова перепрофилировали в санаторий, сообщил региональный оперативный штаб.
- Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Почти половина жителей Чехии готовы привиться вакциной «Спутник V»
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 136 056 956 человек, 2 936 768 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 197 872). На второй строчке — Индия (13 527 717), на третьей — Бразилия (13 482 023), на четвертой — Франция (5 119 585). На пятой строчке — Россия (4 589 209, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (562 066). За ними следуют Бразилия (353 137 ), Мексика (209 338), Индия (170 179) и Великобритания (127 331).
- Каир рассчитывает на скорое решение Москвы о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Об этом заявил глава МИД арабской республики Самех Шукри. Власти страны готовы приложить максимум усилий для достижения высочайшего уровня безопасности в аэропортах Египта и на самих курортах, а также все необходисые меры для борьбы с распространением коронавируса.
- Третья волна распространения коронавирусной инфекции началась в Грузии. Об этом в воскресенье сообщил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
- Главный министр округа Дели Арвинд Кеджривал заявил, что на столицу Индии надвигается четвертая волна коронавируса. Он отметил, что она несет для Индии еще большую опасность, чем предыдущие.
- Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств в понедельник в очередной раз обсудит заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Ранее сообщалось, что в ходе прошедшего 1 апреля заседания эксперты запросили у компании Dr Reddy's Laboratories ряд документов перед выдачей одобрения на использование вакцины «Спутник V». В частности, экспертов заинтересовали данные, «относящиеся ко всем параметрам иммуногенности, включая среднюю геометрическую титра для вирус-нейтрализующих антител и гликопротеин-специфических антител SARS-CoV-2 на 42 день» и неслепые данные обо всех серьезных нежелательных явлениях.
- Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
- В Чехии провели опрос, согласно результатам которого почти половина жителей готовы привиться вакциной от коронавируса «Спутник V». Исследование проводило местное издание MfDNES, в нем приняла участие тысяча человек в возрасте от 18 до 75 лет. По итогам порядка 47% респондентов отметили, что лучше вакцинироваться пока не зарегистрированным в Чехии «Спутником V», чем длительное время ожидать очереди на европейские вакцины.
- Правительство Японии намерено форсировать начавшуюся в понедельник вакцинацию 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Об этом заявил в ходе дебатов в одной из комиссий нижней палаты парламента премьер-министр Ёсихидэ Суга. Премьер сообщил, что в течение года правительство Японии получит примерно 140 млн доз препаратов, которые, как предполагается, дают иммунитет от нового коронавируса.
- Республика Корея с понедельника возобновит вакцинацию людей младше 60 лет препаратом британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Подчеркивается, что граждан младше 30 лет не будут прививать указанной вакциной. Такое решение основано на выводах Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что для данной возрастной категории возможные риски, связанные с развитием тромбоза, превышают пользу от вакцинации.
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