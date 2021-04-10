В Казани в этом году планируется провести гастрофестивали
В этом году в Казани планируется провести гастрономические фестивали. Об этом в программе «Интервью без галстука» рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.
Мэрия планирует провести фестиваль «Вкусная Казань», который в прошлом году не состоялся из-за пандемии. Сроки проведения уточняются.
Также в столице Татарстана проводится фестиваль национальной кухни. На него планируется пригласить гостей и из соседних регионов: Башкирии, Марий Эл, Чувашии.
Кроме того, перед Сабантуем рестораторы хотят провести акцию по сбору подарков на праздник.
Шарафутдинова допустила, что в мае могут открыть летние веранды ресторанов и кафе в Татарстане. Сейчас заведения общепита в республике работают до 00.00.
В феврале Казань признали гастрономической столицей России и официально зарегистрировали этот знак.
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