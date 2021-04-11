ФМБА получило патент на препарат для лечения коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции «МИР-19". Документ выдал Роспатент.
Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным методом, сообщается на сайте ФМБА.
Глава агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказывала, что уникальная разработка агентства влияет непосредственно на вирус.
Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России специалисты НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава создают еще одну вакцину против коронавируса. Также он рассказал, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию. Мурашко посоветовал помнить об этом риске, принимая решение о вакцинации против COVID-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым