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ФМБА получило патент на препарат для лечения коронавируса

16:14, 11.04.2021
ФМБА получило патент на препарат для лечения коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции «МИР-19". Документ выдал Роспатент.

Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным методом, сообщается на сайте ФМБА.

Фото: mos.ru

Глава агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказывала, что уникальная разработка агентства влияет непосредственно на вирус.

Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России специалисты НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава создают еще одну вакцину против коронавируса. Также он рассказал, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию. Мурашко посоветовал помнить об этом риске, принимая решение о вакцинации против COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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