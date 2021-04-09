«Ак Барс» во второй раз сыграет в гостях с «Авангардом» в серии плей-офф

Сегодня, 9 апреля, «Ак Барс» в гостях сыграет с «Авангардом» в четвертом матче серии в финале Восточной конференции.

Предыдущая игра в Балашихе между командами закончилась победой казанцев со счетом 2:1. «Барсы» уже к середине первого периода вели 2:0 и смогли удержать победный результат до конца встречи, хотя и пропустили одну шайбу.

В третьем матче серии впервые в текущем плей-офф сыграл нападающий Данис Зарипов. 40-летний капитан провел на льду меньше всех времени среди одноклубников — 11:45 минут. Несмотря на это главный тренер Дмитрий Квартальнов похвалил игру хоккеиста.

После победы «Ак Барса» счет в серии стал 1:2 в пользу «Авангарда», ранее выигравшего оба казанских матча. Таким образом, команды в любом случае переедут обратно в Казань для проведения пятой встречи.

В сегодняшнем матче «Авангарду» вновь не поможет капитан Алексей Емелин. Сейчас он находится в НИИ имени Склифосовского, и по состоянию его здоровья приходят различные новости. Сообщалось, что хоккеисту может понадобиться трансплантация печени.

Вторая игра между «Ак Барсом» и «Авангардом» в Балашихе состоится сегодня, начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».