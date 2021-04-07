Квартальнов похвалил Зарипова после победы над «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру Даниса Зарипова в третьем матче серии с «Авангардом» (2:1) в плей-офф КХЛ. Это был дебютный матч для капитана «барсов» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Зарипову много раскачиваться не надо, он не первый раз в такой ситуации. Здорово сыграл, довольны Данисом», — сказал Квартальнов.

Напомним, в первых двух матчах серии с «Авангардом» казанцы уступили своему сопернику. После победы в Балашихе счет в серии стал 2:1 в пользу омичей.