Эксперт: «Авангард» и «Ак Барс» играют на уровне НХЛ, судейство — отстает»

Двукратный олимпийский чемпион и эксперт КХЛ Игорь Кравчук поделился мнением о противостоянии «Ак Барса» и «Авангарда» в финале Восточной конференции. По его словам, обе команды показывают хоккей высочайшего класса, достойного НХЛ.

«Мне очень понравилась игра. По своей плотности, силовой составляющей, креативности она соответствовала даже стандартам НХЛ. Шайба не застревала в углах, было много атак с ходу, вся активность шла на ворота. Многие говорили о том, что в первых двух домашних матчах до своего уровня Казань не дотянулась. Спорный вопрос. Возможно, что именно «Авангард» не дал показать сопернику свои лучшие качества», — сказал Кравчук.

Также эксперт выделил игру голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова и возвращение в состав капитана Даниса Зарипова. Оба игрока впервые сыграли в серии против «Авангарда» в текущем плей-офф.

Единственным минусом в финале Восточной конференции Кравчук назвал судейство. По его мнению, работа арбитров заметно уступает качеству хоккея, демонстрируемого хоккеистами Омска и Казани.

«Честно скажу, уровень арбитража отстает от уровня игры, любой профессионал это видит. Судьи ошибались в обе стороны, некоторые удаления были сомнительными. Никогда не был силен в околохоккейных лабиринтах, но судейство, повторюсь, вызывает вопросы. Арбитры очень заметны, в этом проблема, ведь классного судью, наоборот, никогда не видно. Между тем в борьбе равных соперников все может решить один свисток», — считает Кравчук.

Напомним, накануне «Ак Барс» обыграл в гостях «Авангард» (2:1), сделав счет в серии 1:2 в пользу омичей. Ранее в Казани команда Дмитрия Квартальнова потерпела два домашних поражения.

Подробнее об итогах вчерашнего противостояния «Ак Барса» и «Авангарда» на льду в Балашихе читайте в материале «Реального времени».