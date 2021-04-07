«Ак Барс» обыграл в гостях «Авангард» в третьем матче серии плей-офф
«Ак Барс» обыграл в гостях «Авангард» (2:1) в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
Казанцы еще в первом периоде забросили две шайбы, авторами которых стали Роман Рукавишников и Дмитрий Воронков. Во второй двадцатиминутке хозяева сократили отставание, но на большее их не хватило.
После этой победы счет в серии стал 2:1 в пользу «Авангарда». 9 апреля команды вновь сыграют в Балашихе.
Напомним, сегодня дебютировал в плей-офф капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.
«Авангард» — «Ак Барс» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы:
0:1 — Рукавишников (Яруллин, Доус, 1:41);
0:2 — Воронков (Галимов, Мёрфи, 7:14);
1:2 — Костин (Покка, Найт, 35:15).
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