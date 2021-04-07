«Ак Барс» сыграет третий матч серии с «Авангардом» в плей-офф Кубка Гагарина

Сегодня, 7 апреля, «Ак Барс» на выезде сыграет с «Авангардом» в третьем матче серии плей-офф в финале Восточной конференции.

После двух игр в Казани команда Дмитрия Квартальнова проигрывает со счетом 0:2. В случае поражения казанцы приблизятся еще на шаг к вылету из плей-офф КХЛ. Если же «Ак Барс» победит, то командам придется приехать в столицу Татарстана как минимум один раз — на пятый матч.

Вместе с казанцами на выезд отправился нападающий Данис Зарипов. Капитан «Ак Барса» еще ни разу не играл в текущем плей-офф. Вначале 40-летний форвард был травмирован, а позже не попадал в состав по решению тренерского штаба.

Многие эксперты полагают, что именно креативных действий Зарипова не хватает «Ак Барсу» в серии с «Авангардом». Олимпийский чемпион Александр Пашков считает капитана основным резервом «барсов» для усиления игры. А двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков предположил, что Зарипов сможет своим выходом успокоить молодых партнеров и придать им уверенность.

Фото: ak-bars.ru

А вот капитан «Авангарда» Алексей Емелин почти наверняка пропустит оба матча в Балашихе. Защитник был госпитализирован в Казани, а позже экстренно перевезен в Москву в реанимацию института имени Склифосовского. Диагноз хоккеиста пока неизвестен, но по сообщениям СМИ он находится в тяжелом состоянии.

Первая игра между командами в Балашихе состоится сегодня, начало матча — в 19.30 по мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».