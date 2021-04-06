Эксперт: «Непонятна ситуация с Зариповым, он мог бы включиться и сделать результат»

Олимпийский чемпион и хоккейный эксперт Александр Пашков поделился мнением о причинах неудачной игры «Ак Барса» в серии с «Авангардом» в плей-офф Кубка Гагарина. Он отметил главные резервы казанцев в финале Восточной конференции.

«Команде, которая рассчитывает на главный трофей КХЛ, нужно уметь переключать скорости, готовить для соперника какие-то сюрпризы. У «Ак Барса» есть мастера — например, да Коста, Доус, Галиев, но мы не видим от них каких-то интересных решений. Или они не готовы, или — что более вероятно — загнаны в схему», — считает Пашков.

Александр Пашков. Фото: fhr.ru

Эксперт полагает, что казанцам мог бы помочь капитан Данис Зарипов, не сыгравший в нынешнем плей-офф ни одной встречи. Вначале хоккеист был травмирован, а потом перестал попадать в состав по решению тренерского штаба.

«Опять-таки еще в середине сезона говорил, что не совсем понятна ситуация с Данисом Зариповым. Многолетний капитан «Ак Барса» — мастер, именно в плей-офф в решающих матчах он мог бы включиться и сделать результат. Почему этого не происходит — загадка. А ответ на нее знает прежде всего тренерский штаб», — сказал Пашков.

Напомним, «Ак Барс» уступил два домашних матча в серии с «Авангардом» и уступает в финале конференции со счетом 0:2. Теперь команды переедут в Балашиху, где проведут две игры. В случае побед в обоих матчах «Авангард» выйдет в финал Кубка Гагарина.

Подробнее об итогах поражения «Ак Барса» во вчерашней игре читайте в материале «Реального времени».