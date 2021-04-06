Зарипов отправился в составе «Ак Барса» на гостевые матчи с «Авангардом»

Казанский «Ак Барс» отправился в Балашиху, где проведет третий и четвертый матчи серии с «Авангардом» в финале Восточной конференции.

В числе отправившихся на выезд оказался капитан Данис Зарипов. Нападающий еще ни разу не выходил на лед в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. В начале форвард не выходил из-за травмы, а позже не попадал в состав по решению тренерского штаба.

Также вместе с командой отправился вратарь Тимур Билялов и нападающий Стефан Да Коста.

Всего на гостевые встречи тренерский штаб Дмитрия Квартальнова взял 31 хоккеиста, среди которых есть несколько игроков казанского «Барса» и «Ирбиса», в том числе Никита Дыняк, Иван Емец и Константин Лучевников.

Напомним, «Ак Барс» уступил в обоих домашних матчах с «Авангардом» и проигрывает в серии со счетом 0:2. Для продолжения серии казанцам необходимо победить хотя бы в одной выездной игре серии.

Некоторые хоккейные эксперты предположили, что казанской команде не хватило креативности Даниса Зарипова.

Подробнее о причинах поражений в Казани читайте в материале «Реального времени».