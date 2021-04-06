Рыжиков начал тренерскую стажировку у Слуцкого в «Рубине»
Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прибыл в расположение казанской команды для прохождения тренерской стажировки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Планируется, что Рыжиков пройдет стажировку в тренерском штабе Леонида Слуцкого перед началом работы тренером новосозданного футбольного клуба «Красава» из подмосковного Одинцово.
Сегодня экс-голкипер прибыл на тренировочную базу казанской команды, где его встретили Леонид Слуцкий и тренер вратарей Сергей Козко.
С 15 апреля Рыжиков вместе с владельцем клуба «Красава» блогером Евгением Савиным отправится по России на просмотр перспективных футболистов.
Напомним, ранее к тренировкам с «Рубином» после травмы вернулся корейский полузащитник Хван Ин Бом.СпортФутбол
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