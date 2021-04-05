Хван Ин Бом приступил к тренировкам «Рубина» после травмы
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом вернулся к тренировкам после травмы. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Корейский футболист приступил к индивидуальной тренировочной работе.
Напомним, Хван Ин Бом получил травму в отпуске, занимаясь на асфальте. Как сообщал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, у футболиста было воспалено ахилловое сухожилие.
Весной кореец не провел ни одного матча за казанскую команду.
Хвича спас «Рубин» от «нулей» в Казани. Команда Слуцкого все ближе к лидирующей группеСпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым