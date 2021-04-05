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Хван Ин Бом приступил к тренировкам «Рубина» после травмы

16:12, 05.04.2021
Хван Ин Бом приступил к тренировкам «Рубина» после травмы
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом вернулся к тренировкам после травмы. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Корейский футболист приступил к индивидуальной тренировочной работе.

Напомним, Хван Ин Бом получил травму в отпуске, занимаясь на асфальте. Как сообщал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, у футболиста было воспалено ахилловое сухожилие.

Весной кореец не провел ни одного матча за казанскую команду.

Хвича спас «Рубин» от «нулей» в Казани. Команда Слуцкого все ближе к лидирующей группе

СпортФутбол
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