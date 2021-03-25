Рыжиков пройдет стажировку у Слуцкого в «Рубине»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков пройдет стажировку в тренерском штабе Леонида Слуцкого в казанской команде. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, голкипер намерен начать профессиональную тренерскую карьеру. С 1 июня он официально станет главным тренером новосозданного футбольного клуба «Красава» из Одинцово. С нового сезона команда должна заявиться на чемпионат ПФЛ.

До этого Рыжиков пройдет стажировку в Казани, после чего с 15 по 31 апреля вместе с владельцем клуба блогером Евгением Савиным отправится по России на просмотр перспективных футболистов.

Ранее сообщалось, что тренером-консультантом «Красавы» станет экс-тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.

Напомним, Рыжиков объявил о завершении игровой карьеры в начале марта. Нынешний сезон он провел в «Тамбове», откуда ушел из-за долгов по зарплате. Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов выразил желание вернуть Рыжикова в казанский клуб, предоставив ему административную должность.