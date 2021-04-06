Гончаренко стал новым главным тренером «Краснодара»
Белорусский специалист Виктор Гончаренко стал новым главным тренером «Краснодара», сообщается на официальном сайте «быков».
Контракт с тренером заключен до конца сезона-2022/23.
На этом посту Гончаренко сменил Мурада Мусаева, который подал в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ. Под его руководством команда занимала 10-е место в чемпионате страны, набрав 34 очка.
Ранее в России Гончаренко работал в «Кубани», «Урале», «Уфе» и ЦСКА. Из московского клуба он ушел в отставку 22 марта. Вместо него был назначен тренер сборной Хорватии Ивица Олич.
Напомним, недавно также освободился пост главного тренера «Уфы», откуда ушел Рашид Рахимов.СпортФутбол
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