Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ушел в отставку

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев принял решение уйти в отставку. Об этом специалист сообщил в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».

Такое решение тренер принял после разгромного поражения команды от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура РПЛ.

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия», — сказал Мусаев.

Сам клуб пока не подтверждает информацию об уходе тренера.

Фото: vk.com/fckrasnodar

Ранее «Краснодар» проиграл «Динамо» (2:3), обыграл «Тамбов» (4:0) и уступил в Москве «Спартаку» (1:6). После 24 сыгранных туров краснодарская команда с 34 очками идет на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

По данным «Спорт-Экспресс», главным претендентом на освободившийся пост является Виктор Гончаренко, недавно ушедший в отставку с аналогичной должности в ЦСКА.