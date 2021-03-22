ЦСКА расстался с главным тренером Виктором Гончаренко

Белорусский специалист Виктор Гончаренко ушел с поста главного тренера ЦСКА, сообщается на официальном сайте «армейцев».

Решение о расторжении контракта с тренером принято по обоюдному согласию сторон. Все остальные специалисты, входившие в его тренерский штаб, остаются в клубе.

Новым главным тренером ЦСКА будет назначен бывший игрок армейской команды Ивица Олич, ранее не имевший самостоятельного тренерского опыта, сообщает журналист Василий Конов. До этого он входил в штаб национальной сборной Хорватии, с которой занял второе место на чемпионате мира — 2018 в России.

Ивица Олич. Фото: pfc-cska.com

Гончаренко возглавлял клуб с декабря 2016 года и за это время выиграл с командой Суперкубок страны — 2018, а также два раза завоевывал серебряные награды РПЛ.

Напомним, ранее Гончаренко обвинил в плохом выступлении российских команд в еврокубках Курбана Бердыева.