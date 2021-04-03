Руководство «Уфы» приняло отставку Рахимова с поста главного тренера

Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Рулевой уфимцев принял решение покинуть команду после крупного поражения от московского «Динамо» (0:4) в 24-м туре РПЛ.

Это шестое поражение «Уфы» в семи матчах в чемпионате России, всего безвыигрышная серия команды составляет семь игр. В последний раз уфимцы побеждали в декабре «Ростов» (1:0).

Руководство «Уфы» приняло отставку Рахимова, удовлетворив заявление тренера об увольнении.

Свое решение тренер объяснил необходимостью встряхнуть команду, чтобы помочь клубу сохранить прописку в высшем дивизионе страны.

После 24 сыгранных туров «Уфа» имеет в своем активе 14 очков и занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне прямого вылета из турнира.

Напомним, Рахимов был назначен главным тренер уфимцев в октябре 2020 года. На этом посту он сменил Вадима Евсеева. Под руководством Рахимова «Уфа» одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений в РПЛ. В Кубке России команда дошла до четвертьфинала, где сыграет с грозненским «Ахматом».