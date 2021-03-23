Тренер сборной Хорватии Ивица Олич официально возглавил ЦСКА

Тренер сборной Хорватии по футболу Ивица Олич стал новым главным тренером ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейского клуба.

Сегодня его представят команде, после чего он проведет свою первую тренировку.

На этом посту Олич сменил Виктора Гончаренко, покинувшего должность накануне по обоюдному согласию сторон.

Фото: hns-cff.hr

До назначения в ЦСКА хорватский специалист не занимался самостоятельной тренерской работой. Последним местом работы Олича является сборная Хорватии, где он помогал Златко Даличу и дошел до финала чемпионата мира — 2018 в России.

В бытность футболистом Олич провел за ЦСКА 116 матчей и отметился 44 забитыми голами.