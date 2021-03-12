Роспотребнадзор по РТ о работе общепита вечером: «Творилось полное безобразие»

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина раскритиковала заведения общественного питания за нарушения «антиковидных» мер по итогам вечернего рейда ведомства:



«Мы увидели крайне расслабленное состояние и, более того, крайнее, как помягче сказать, такое отношение пренебрежения к мерам профилактики в дневное время. К сожалению, в вечернее время творилось полное безобразие — стопроцентная рассадка, абсолютное отсутствие какой-либо дистанции, задействование танцполов — это более тесное общение при танцах, и антисанитарное состояние в части производственных помещений».

Напомним, Роспотребнадзор по Татарстану надеется вернуться к вопросу о снятии ограничений по итогам марта.