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Роспотребнадзор по РТ о работе общепита вечером: «Творилось полное безобразие»

12:39, 12.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор по РТ о работе общепита вечером: «Творилось полное безобразие»
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина раскритиковала заведения общественного питания за нарушения «антиковидных» мер по итогам вечернего рейда ведомства:

«Мы увидели крайне расслабленное состояние и, более того, крайнее, как помягче сказать, такое отношение пренебрежения к мерам профилактики в дневное время. К сожалению, в вечернее время творилось полное безобразие — стопроцентная рассадка, абсолютное отсутствие какой-либо дистанции, задействование танцполов — это более тесное общение при танцах, и антисанитарное состояние в части производственных помещений».

Напомним, Роспотребнадзор по Татарстану надеется вернуться к вопросу о снятии ограничений по итогам марта.

ОбществоМедицина Татарстан
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