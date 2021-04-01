Минсельхозпрод Татарстана прокомментировал ситуацию на рынке сахара
Ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная, дефицита продукта не ожидается, прокомментировали ситуацию на рынке сахара в пресс-службе Минсельхоза Татарстана.
Как сообщили в ведомстве, все участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в полном объеме, обеспечивающем потребности внутреннего рынка.
Отмечается, что, при наличии свободных мощностей по отгрузке, предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями: «Все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки».
Сегодня утром СМИ сообщили, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам. На распределительных центрах постепенно сокращаются запасы сахара.
Минсельхоз РФ считает, что России не грозит дефицит сахара. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства в необходимом объеме. То же сказали и в Федеральной антимонопольной службе: «Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют».ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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