Минсельхозпрод Татарстана прокомментировал ситуацию на рынке сахара

Ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная, дефицита продукта не ожидается, прокомментировали ситуацию на рынке сахара в пресс-службе Минсельхоза Татарстана.



Как сообщили в ведомстве, все участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в полном объеме, обеспечивающем потребности внутреннего рынка.

Отмечается, что, при наличии свободных мощностей по отгрузке, предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями: «Все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки».



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Сегодня утром СМИ сообщили, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам. На распределительных центрах постепенно сокращаются запасы сахара.

Минсельхоз РФ считает, что России не грозит дефицит сахара. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства в необходимом объеме. То же сказали и в Федеральной антимонопольной службе: «Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют».