Курс евро поднялся поднялся выше 90 рублей впервые с 25 марта

Вечером в четверг, 1 апреля, курс евро поднялся на торгах выше 90 рублей впервые с 25 марта.

Вчера курс держался на уровне 88,84 рубля, не показав изменений в отличие от американского доллара, курс которого в среду утром превысил 75 рублей. 31 марта на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 1,98 копейки и составил 75,87 рубля.



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Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов заявлял, что к середине апреля курс доллара может укрепить свои позиции и вырасти до 75—76 рублей. Однако к концу апреля курс может обвалиться до 71 рубля. Что касается курса евро, то он, по словам эксперта, не превысит 85,45 рубля. Укрепление позиции рубля связано с ростом цен на нефтепродукты.

Маргарита Головатенко