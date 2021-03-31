Курс доллара на Московской бирже вырос до 75,87 рубля

Курс доллара в среду утром превысил 75 рублей. На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 1,98 копейки и составил 75,87 рубля.

Курс евро не изменился и составляет 88,84 рубля, сообщает ТАСС.

Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов заявил, что к середине апреля курс доллара может укрепить свои позиции и вырасти до 75—76 рублей. Однако к концу апреля курс может обвалиться до 71 рубля. Что касается курса евро, то он, по словам эксперта, не превысит 85,45 рубля. Укрепление позиции рубля связано с ростом цен на нефтепродукты.

На прошлой неделе курс доллара поднимался до 74 рублей, курс евро — до 88 после высказываний президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC.

Ольга Плешкова