Аналитик предрек обвал доллара в конце апреля

К середине апреля курс доллара может укрепить свои позиции и вырасти до 75-76 рублей. Однако к концу апреля курс может обвалиться до 71 рубля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Андрей Кузнецов.



По словам эксперта, похожая ситуация сложится и с курсом евро — в апреле его стоимость не превысит 85,45 рублей. Эксперт отметил, что рубль продолжает укрепление позиций на фоне роста цен на нефтепродукты. Это хорошо сказывается на позициях рубля, как и ожидающиеся в апреле выплаты по НДС.

Однако у укрепления российской валюты есть и препятствия — мешают санкции с запада. Без них, как утверждает финансовый аналитик, доллар и евро могли бы находиться на уровне 67 и 78 рублей соответственно.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в обращении в России останется американский доллар. Тем не менее, как она подчеркнула, нужно «снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты», и это делается. Она сообщила, что в стране проводится политика дедолларизации по поручению президента, и эта политика «открытая, очевидная». Она подчеркнула, что золотовалютные резервы РФ зависят от доллара намного меньше, а вложения Москвы в гособязательства США сократились в 30 раз.

Маргарита Головатенко