Бастрыкин подписал приказ об увольнении главного следователя Челнов Ильдара Нуриахметова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал указ об увольнении руководителя следственного отдела Челнов Ильдара Нуриахметова. Об этом сообщает Chelny-biz.



Напомним, Нуриахметов написал рапорт об увольнении по собственному желанию 26 марта. Сообщается, что уход в отставку связан с достижением Нуриахметовым пенсионного возраста. О том, связано ли его решение с восстановлением прежнего руководителя следственного отдела Челнов Камиля Халиева в должности, неизвестно.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Нуриахметов с апреля 2020 года был исполняющим обязанности главы следственного отдела Набережных Челнов после того, как Камиля Халиева обвинили в злоупотреблении полномочиями, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконном освобождении от уголовной ответственности и халатности. Верховный суд РТ признал незаконным приказ Бастрыкина об увольнении полковника Халиева.

Приказ о назначении Нуриахметова руководителем глава Бастрыкин подписал в ноябре прошлого года.

Маргарита Головатенко