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СМИ: руководитель следственного отдела Набережных Челнов Ильдар Нуриахметов подал в отставку

21:44, 26.03.2021 1
СМИ: руководитель следственного отдела Набережных Челнов Ильдар Нуриахметов подал в отставку

Руководитель следственного отдела Набережных Челнов Ильдар Нуриахметов написал рапорт об увольнении по собственному желанию, сообщает издание Сhelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники.

По некоторым данным, это связано с достижением Нуриахметовым пенсионного возраста. О том, связано ли его решение с восстановление прежнего руководителя следственного отдела Челнов Камиля Халиева в должности, неизвестно.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Напомним, Нуриахметов с апреля 2020 года был исполняющим обязанности главы следственного отдела Набережных Челнов после того, как Камиля Халиева обвинили в злоупотреблении полномочиями, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконном освобождении от уголовной ответственности и халатности. Накануне Верховный суд РТ признал незаконным приказ Бастрыкина об увольнении полковника Халиева.

Приказ о назначении Нуриахметова руководителем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал в ноябре прошлого года.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03:14
    Какая пенсия? Ему 30 есть? По выслуге формально, конечно, заслужил, но если всё нормально в системе остаются до 65, то есть до пенсии по возрасту.
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