СМИ: руководитель следственного отдела Набережных Челнов Ильдар Нуриахметов подал в отставку

Руководитель следственного отдела Набережных Челнов Ильдар Нуриахметов написал рапорт об увольнении по собственному желанию, сообщает издание Сhelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники.



По некоторым данным, это связано с достижением Нуриахметовым пенсионного возраста. О том, связано ли его решение с восстановление прежнего руководителя следственного отдела Челнов Камиля Халиева в должности, неизвестно.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Напомним, Нуриахметов с апреля 2020 года был исполняющим обязанности главы следственного отдела Набережных Челнов после того, как Камиля Халиева обвинили в злоупотреблении полномочиями, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконном освобождении от уголовной ответственности и халатности. Накануне Верховный суд РТ признал незаконным приказ Бастрыкина об увольнении полковника Халиева.

Приказ о назначении Нуриахметова руководителем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал в ноябре прошлого года.

Татьяна Демина