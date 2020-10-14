В Казани утвердили обвинение экс-руководителю челнинского отдела Следкома

Фото: "Реальное время" (фото из архива)

Сегодня прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по делу полковника Камиля Халиева, экс-руководителя Набережночелнинского отдела Следкома, и двух его подчиненных. Им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной ответственности и халатность.



В декабре 2017 года в городе Набережные Челны на строящемся объекте, принадлежащему местному предпринимателю, в результате нарушения правил безопасности погибли двое рабочих. А дальше, по версии СК, обвиняемые представители следствия «незаконно привлекли к уголовной ответственности лицо, которое никакого отношения к строительному объекту не имело, освободив тем самым от уголовной ответственности его собственника». Последний был привлечен к уголовной ответственности только по итогам дополнительного расследования в ином подразделении следственного управления.

Кроме того, в 2018 году в челнинском отделе незаконно, как полагают силовики, прекратили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней гражданином Турции. «В результате халатного отношения к своим обязанностям, обвиняемые не обеспечили вынесения законного и обоснованного решения по делу. В результате злоумышленник скрылся за пределами Российской Федерации», — уточнил «Реальному времени» позицию следствия старший помощник руководителя Следком по РТ.

В настоящее время скрывшемуся заочно ему предъявлено обвинение изнасиловании, и он объявлен в международный розыск.

Никто из обвиняемых причастности к совершению преступления не признает.

Ранее суды двух инстанций отказались признавать незаконными постановления о возбуждении дел в отношении Халиева.