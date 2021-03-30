Около 200 тысяч россиян приобрели туры с кешбэком на общую сумму примерно в 4 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

С момента запуска третьего этапа программы кешбэка за путешествия по России около 200 тысяч туристов приобрели туры на общую сумму почти в 4 млрд рублей, сообщили в Ростуризме.

«...и в виде возврата части стоимости нашим туристам, нашим гражданам уже вернулось более 700, а если быть точной — 712 млн рублей», — цитирует ТАСС главу Ростуризма Зарину Догузову.

Отметим, что за четыре дня действия программы туристического кешбэка россияне потратили более 1 млрд рублей. Самыми популярными направлениями стали: Крым, Краснодарский край, Московская область, а также Татарстан, Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская и Тюменская области.

Фото: Максим Платонов (архив)

Третий этап туристического кешбэка стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта. Туристам необходимо оплатить поездку в любой регион страны картой «Мир». Им вернется 20% от стоимости проживания или тура. Максимум можно получить 20 тыс. рублей. В программе примут участие около 3,5 тыс. отелей и туроператоров.



Отметим, что в России этим летом могут запустить программу туристического кешбэка для школьников и молодежи. Средства на нее планируется выделить из федерального бюджета.

Татьяна Демина