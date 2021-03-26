В России летом могут запустить программу туристического кешбэка для школьников и молодежи

Фото: Максим Платонов (архив)

В России этим летом могут запустить программу туристического кешбэка для школьников и молодежи. Средства на нее планируется выделить из федерального бюджета.

«Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России», — сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что стимулирование развития туризма внутри России, в частности возмещение части стоимости туристической услуги для россиян, включено в мероприятия разрабатываемого правительством РФ нацпроекта в сфере туризма, пишет ТАСС.

Напомним, в России в ночь с 17 на 18 марта стартовал третий этап программы туристического кешбэка. За полдня его работы россияне приобрели туры более чем на 100 млн рублей.



Фото: Максим Платонов (архив)

Предыдущие этапы программы, стимулирующей внутренний туризм, были реализованы в конце лета и осенью 2020 года. Так, первый этап прошел с 21 по 28 августа, второй — с 15 октября до 5 декабря. Всего на реализацию акций туристического кешбэка было направлено 15 млрд рублей, но россияне купили туров для отдыха в стране лишь на 6,5 млрд рублей. Из этой суммы им вернули 1 млрд рублей.

Татьяна Демина