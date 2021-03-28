Макаров выйдет в старте сборной России на матч с Францией на молодежном ЧЕ

Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч против Франции в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы-2021.

Тренерский штаб оставил без изменений список из 11 игроков, которые вышли с первых минут в предыдущей встрече на турнире с Исландией. Тот матч закончился крупной победой россиян со счетом 4:1.

В стартовом составе появится хавбек «Рубина» Денис Макаров, отметившийся забитым голом в первой игре на ЧЕ-2021.

Франция в стартовом матче турнира уступили Дании, пропустив единственный мяч на 75-й минуте встречи.

Игра с французами начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».