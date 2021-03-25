Молодежная сборная России разгромила Исландию в матче чемпионата Европы-2021

Молодежная сборная России крупно обыграла команду Исландии (4:1) в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы-2021 по футболу.

Россияне открыли счет с пенальти за снос в штрафной площади Арсена Захаряна, точный удар в активе Федора Чалова. Чуть позже Наир Тикнизян удвоил преимущество России. Незадолго до перерыва третий гол забил Захарян, технично переиграв голкипера исландцев.

Во втором тайме хавбек «Рубина» Денис Макаров накрутил в штрафной соперника трех защитников Исландии и отправил мяч точно в дальний угол ворот, доведя счет до разгрома 4:0.

На 60-й минуте исландцы отыграли один мяч, распечатав голкипера России Александра Максименко ударом головы. За оставшееся время ни одна из команд не смогла забить в ворота друг друга и россияне добыли первую победу на турнире.

На групповом этапе сборной России предстоит сыграть еще с Францией и Данией.