Дания обыграла Францию на молодежном чемпионате Европы — 2021

Сборная Дании победила Францию (1:0) в матче первого тура группового раунда молодежного чемпионата Европы — 2021 по футболу.

Единственный гол был забит на 75-й минуте встречи, его автором стал датчанин Андерс Дрейер.

После этой победы Дания возглавила группу С вместе с командой России, в параллельном матче обыгравшей сборную Исландии со счетом 4:1.

В следующем туре датчане сыграют с исландцами, а подопечные Михаила Галактионова встретятся с Францией.

Напомним, один из голов в ворота Исландии в составе россиян забил хавбек «Рубина» Денис Макаров.