Игрок «Рубина» Макаров забил гол Исландии на чемпионате Европы-2021

Хавбек «Рубина» Денис Макаров отметился забитым голом в составе сборной России в ворота Исландии в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 по футболу.

Футболист казанского клуба забил мяч при счете 3:0 в пользу россиян во втором тайме встречи. Макаров вошел в штрафную площадь, на дриблинге обошел трех соперников и пробил точно в угол.

Ранее в составе сборной России забили Федор Чалов (с пенальти), Наир Тикнизян и Арсен Захарян.

К 60-й минуте игры россияне ведут со счетом 4:1.

Напомним, Макаров начал матч с Исландией в стартовом составе.