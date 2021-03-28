Блинкен: США донесли свою позицию по «Северному потоку — 2» до ФРГ

США донесли свою позицию по «Северному потоку — 2» до ФРГ и намерены наращивать санкции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

— Мы считаем, что это [строительства газопровода] плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии, — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что в Конгрессе США придерживаются аналогичного мнения. Согласно американскому законодательству, власти страны ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. По мнению госсекретаря, США дали ясно понять, что будут продолжать наращивать санкции.

Фото: wikipedia.org

Вчера Польша объявила о введении санкции против двух судов, причастных к строительству «Северного потока — 2». Ограничительные меры коснулись немецких судов Krebs Geo и Krebs Jet.

На этой неделе Вашингтон предупредил Берлин о возможных санкциях по «Северному потоку — 2» в случае его сертификации или достройки. Ранее США уже требовали прекратить строительство газопровода. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявлял, что «Северный поток — 2» — геополитический проект России, нацеленный на разделение и ослабление энергобезопасности Европы.



Татьяна Леухина