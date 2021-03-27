Польша ввела санкции против судов, участвовавших в строительстве «Северного потока — 2»

Польша ввела санкции против двух судов, причастных к строительству «Северного потока — 2». Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский.

Ограничительные меры коснулись немецких судов Krebs Geo и Krebs Jet. Они зарегистрированы в Морской палате города Гданьска. Теперь их документы недействительны и они будут рассматриваться как единицы, нарушающие санкции, введенные против газопровода.

Фото: скриншот / nord-stream2.com

Витковский отметил, что ни одному судну, плавающему под польским флагом, нельзя ущемлять экономические интересы страны. Варшава не желает иметь какие-либо отношения к указанным объектам, передает BiznesAlert.

С пятницы суда Krebs Geo и Krebs Jet не должны появляться в польских водах. В противном случае власти страны могут задерживать их для проверки.

На этой неделе Вашингтон предупредил Берлин о возможных санкциях по «Северному потоку — 2» в случае его сертификации или достройки. Ранее США уже требовали прекратить строительство газопровода. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что «Северный поток — 2» — геополитический проект России, нацеленный на разделение и ослабление энергобезопасности Европы.



Татьяна Леухина