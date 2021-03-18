Новости промышленности

22:48 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

США потребовали прекратить строительство «Северного потока — 2»

22:32, 18.03.2021
США потребовали прекратить строительство «Северного потока — 2»
Фото: скриншот / nord-stream2.com

США потребовали прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2» и пригрозили санкциями, если требование не будет исполнено компаниями, пишет «РИА Новости».

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток — 2», рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом», — заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он добавил, что «Северный поток — 2» является геополитическим проектом России, нацеленным на разделение и ослабление энергобезопасности Европы. Госдепартамент США отслеживает строительство трубопровода, предупредил Блинкен.

Фото: gazprom.ru

Ранее Блинкен заявил, что американские власти изучают возможность введения дополнительных санкции против «Северного потока — 2». По его мнению, трубопровод экономически и стратегически угрожает Украине и Польше.

Также глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти страны и дальше намерена противостоять строительству «Северного потока — 2».

Татьяна Демина
ПромышленностьОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также