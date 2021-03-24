США предупредили Германию о возможных санкциях по «Северному потоку — 2»

Вашингтон предупредил Берлин о возможных санкциях по «Северному потоку — 2» в случае его сертификации или достройки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров своему немецкому коллеге Хайко Маасу.



Напомним, на прошлой неделе Блинкен требовал прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2» и пригрозил санкциями, если требование не будет исполнено компаниями. Он добавил, что «Северный поток — 2» является геополитическим проектом России, нацеленным на разделение и ослабление энергобезопасности Европы. Госдепартамент США отслеживает строительство трубопровода, предупредил Блинкен. В Берлине указывали, что их позиция останется неизменной.

Фото: gazprom.ru

Напомним, в США допускали введение новых санкций против «Северного потока — 2» еще в начале марта. Источники журнала Politico сообщали, что США готовят дополнительные односторонние санкции по газопроводу «Северный поток — 2», их могут ввести уже в мае. Администрация президента хочет помешать реализации проекта, но в то же время не хочет портить отношения с Германией — та выступает за завершение строительства.

Маргарита Головатенко