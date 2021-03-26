Жириновский призвал Минобороны помочь в строительстве школ после флешмоба в Татарстане

Фото: скриншот видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал флешмоб, в котором дети двух татарстанских поселков — Вишневка и Привольный — составили собой слово «школа», стоя на коленях на снегу.

Политик призвал Минобороны заняться этой проблемой и упомянул быстрое решение проблемы с нехваткой коронавирусных госпиталей: «Прекрасно, что выросло новое поколение, которое не замордуешь. Они научились добиваться соблюдения своих прав. И они просят не пивную, не игровые автоматы, а школу!»

«А власти Татарстана вполне могут найти на это средства. А прокуратура пусть бандитами и мошенниками занимается, а не родителями детей», — написал Жириновский в своем Telegram.

Напомним, в соцсети появился видеоролик, в котором дети выстроили собой слово «школа». Как объяснили авторы ролика, жители доведены до отчаяния: они устали бороться с бюрократией и систематическим неисполнением обещаний администрации. В посте они обращаются к президенту республики Рустаму Минниханову. «Крик души» не оценили в прокуратуре Татарстана, прокурору Казани поручено провести проверку в отношении организаторов акции.

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев рассказал «Реальному времени», что прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере, однако привлечение детей к подобным акциям она считает неприемлемым.

Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова сообщила, что властям известно о проблеме в этих поселках. По ее словам, работа уже началась, пока нет своей школы, речь идет об организации школьного автобуса. Известно, что заключение о необходимости строительства школы в Вишневке прокуратура вынесла несколько лет назад. Чтобы узнать, в чем причина бездействия, Лилия Галимова посоветовала обратиться в прокуратуру.

Маргарита Головатенко