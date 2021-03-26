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Жириновский призвал Минобороны помочь в строительстве школ после флешмоба в Татарстане

16:33, 26.03.2021 2
Жириновский призвал Минобороны помочь в строительстве школ после флешмоба в Татарстане
Фото: скриншот видео

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал флешмоб, в котором дети двух татарстанских поселков — Вишневка и Привольный — составили собой слово «школа», стоя на коленях на снегу.

Политик призвал Минобороны заняться этой проблемой и упомянул быстрое решение проблемы с нехваткой коронавирусных госпиталей: «Прекрасно, что выросло новое поколение, которое не замордуешь. Они научились добиваться соблюдения своих прав. И они просят не пивную, не игровые автоматы, а школу!»

«А власти Татарстана вполне могут найти на это средства. А прокуратура пусть бандитами и мошенниками занимается, а не родителями детей», — написал Жириновский в своем Telegram.

Напомним, в соцсети появился видеоролик, в котором дети выстроили собой слово «школа». Как объяснили авторы ролика, жители доведены до отчаяния: они устали бороться с бюрократией и систематическим неисполнением обещаний администрации. В посте они обращаются к президенту республики Рустаму Минниханову. «Крик души» не оценили в прокуратуре Татарстана, прокурору Казани поручено провести проверку в отношении организаторов акции.

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев рассказал «Реальному времени», что прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере, однако привлечение детей к подобным акциям она считает неприемлемым.

Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова сообщила, что властям известно о проблеме в этих поселках. По ее словам, работа уже началась, пока нет своей школы, речь идет об организации школьного автобуса. Известно, что заключение о необходимости строительства школы в Вишневке прокуратура вынесла несколько лет назад. Чтобы узнать, в чем причина бездействия, Лилия Галимова посоветовала обратиться в прокуратуру.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 мар
    Жириновский тот еще популист, ни одного дельного предложения за долгое время.
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  • Анонимно 26 мар
    школы не давайте строить военным те кто служил в стройбате поймут так как всё на скорую руку и тяп ляп и не дай бог еще рухнет школа. пусть строят те компаний которым можно доверить школу а не гарнизон типичный. все должно быть продуманно с комуникациями.
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