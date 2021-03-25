После расследования дела о сгоревшем памятнике в Заинске в Татарстане могут проверить другие скульптуры

После окончания разбирательств относительно сгоревшего памятника Неизвестному Солдату в Заинске будет решаться вопрос о проведении ревизии применительно к другим подобным объектам. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она сообщила, что после того как состоится суд и будет вынесено решение по этому делу, на основании этого разбирательства в Татарстане примут решение о проведении ревизии применительно к другим подобным объектам.

Напомним, новый памятник в Заинске был открыт в мае 2020-го, его презентовали как огнеупорный, однако скульптура из стекловолокна полностью сгорела 16 марта 2021 года после игры детей у Вечного огня. 17 марта полиция нашла юных поджигателей, СК возбудил дело по факту уничтожения памятника погибшим при защите Отечества.

Фото: прокуратура РТ

Позже Следком по РТ возбудил сразу три новых дела по истории с возведением и уничтожением памятника Воину-освободителю в Заинске. Все три возбуждены в отношении неустановленных чиновников и коммерсантов по признакам таких преступлений, как халатность, мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Екатерина Аблаева