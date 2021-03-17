В Заинске возбудили уголовное дело по факту возгорания памятника Воину-освободителю

Фото: прокуратура РТ

В Заинске возбудили уголовное дело по факту возгорания памятника Воину-освободителю на бульваре Победы. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Ведомство усмотрело признаки преступления, предусмотренные п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. Городская прокуратура взяла дело на контроль.



Напомним, материалы проверки по возгоранию памятника Неизвестному Солдату были переданы в Заинский МРСО СУСК для принятия решения по подследственности. Прокуратура продолжает проверять выполнение контрактных обязательств при установке памятника, включая соблюдение технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.

«Новый памятник изготовлен из огнеупорного материала — полимера», — говорится в сообщении Заинского района РТ. Его установили взамен старого 5 мая прошлого года.

Источник «Реального времени» сообщал, что незадолго до возгорания памятника Воину-освободителю на бульваре Победы в Заинске, около него зафиксировали подростков.

В какую сумму обошелся «огнеупорный» памятник бюджету, и как оценивают данное ЧП специалисты — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко