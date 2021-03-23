«Ак Барс» сыграет четвертый матч серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня «Ак Барс» проведет четвертый матч серии с «Салаватом Юлаевым» в полуфинале Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Победа казанской команды выведет «барсов» в следующий раунд Кубка Гагарина. В случае успеха «Салавата Юлаева», серия переедет в Казань, где соперники проведут пятый матч.

Предыдущая встреча в Уфе закончилась победой «Ак Барса» со счетом 2:1, благодаря голам Кирилла Петрова и Михаила Глухова. В самой концовке игры вратарь «барсов» Тимур Билялов получил травму и не смог доиграть матч. Вместо него на льду появился Адам Рейдеборн. По сообщению СМИ, казанцы срочно вызвали в Уфу вратаря «Ирбиса» Вячеслава Пексу.

Фото: ak-bars.ru

В составе «Салавата Юлаева» до сих пор не набрали очков нападающие первого звена. Финские форварды Тему Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен имеют в своем активе 0 баллов за результативность в трех матчах с «Ак Барсом».



В Уфе произошел скандал с казанскими болельщиками, которые начали поддерживать команду до окончания гимна Башкирии перед началом матча. Видео было опубликовано в соцсетях, после чего «Ак Барс» выступил с официальным заявлением, где признал факт случившегося, но сообщил, что в клубе не считают инцидент спланированной акцией фанатов.

Фото: ak-bars.ru

Несмотря на это, функционеры «Салавата Юлаева» решили в четвертом матче серии не пускать болельщиков из Казани на трибуны до окончания гимна Башкирии.

Вторая встреча в столице Башкортостана пройдет сегодня в «Уфа Арене». Начало матча — в 17.00 по мск.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканалах ТНВ, «ТНВ-Планета» и «Матч ТВ».

Это конец для «Салавата»? Михаил Глухов почти похоронил шансы Уфы на финал Востока