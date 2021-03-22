«Ак Барс» выпустил официальное заявление по инциденту с гимном Башкортостана

Пресс-служба «Ак Барса» выпустила официальное заявление об инциденте, случившемся во время исполнения гимна Башкортостана перед третьим матчем серии плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и казанской командой.

В клубе заявили, что сожалеют о произошедшем, но считают эпизод «глупым недоразумением».

«Зеленое дерби» — это история про честную игру и взаимное уважение, самое яркое противостояние КХЛ. Вчерашний эпизод с кричалкой фанатов «Ак Барса» во время гимна Башкортостана глупое недоразумение, а не спланированная акция.

Музыка отключилась, и наши болельщики начали скандировать название своей команды перед началом игры, посчитав, что случилась техническая заминка. Мы сожалеем о случившемся и призываем не создавать конфликт. В «Ак Барсе» уважают традиции и культуру наших соседей. Татарстан и Башкортостан — братские республики», — говорится в заявлении клуба.

Фото: ak-bars.ru

Накануне казанская команда в третий раз подряд обыграла «Салават Юлаев» в серии плей-офф КХЛ. Перед игрой во время исполнения гимна Башкортостана болельщики «Ак Барса» начали скандировать кричалки в поддержку своей команды.

Всемирный курултай башкир призвал КХЛ взять ситуацию под контроль и организовать расследование, а председатель Госсобрания республики Константин Толкачев назвал случившееся «вакханалией» и призвал власти Татарстана провести беседу с фанатами «Ак Барса».