Вратарь «Ак Барса» Билялов не смог завершить игру с «Салаватом» из-за травмы

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов не смог доиграть встречу с «Салаватом Юлаевым» в рамках серии плей-офф КХЛ.

Голкипер казанской команды покинул лед незадолго до окончания третьего периода игры в Уфе. В одном из моментов хоккеисты «Салавата Юлаева» устроили навал на ворота Билялова и нанесли травму вратарю «Ак Барса».

После этого на льду появился врач команды, а хоккеист не смог самостоятельно покинуть площадку.

Оставшееся время на воротах провел Адам Рейдеборн и принес победу «Ак Барсу».

Напомним, казанской команде осталось одержать одну победу в серии с «Салаватом Юлаевым», для выхода в финал Восточной конференции КХЛ.